Şaşırtan veriler açıklandı! Bakın İstanbul'da en çok nereli yaşıyor...
İstanbul, hali hazırda Türkiye'nin en kalabalık şehri. 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul, her geçen gün iç göç almaya devam ediyor. Yüzlerce tarihi ve turistik yeri barındıran İstanbul, aynı zamanda turistlerin de cazibe merkezi. Bu da İstanbul'un kozmopolit yapısını arttırıyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte şaşırtan verileriyle "İstanbul'da en çok nereli var" sorusunun cevabı...
10.05.2019 07:37
- Son Güncelleme: 10.05.2019 07:38
15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri. 'Taşı toprağı altın diyerek' İstanbul'a yoğun iç göç yaşanıyor. Trafiğinden kalabalığından şikayet edilse de, terk etmek isteyen de terk edemiyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
İstanbul'da en çok hangi memleketli yaşıyor? İşte listelerdeki son rakamlar...
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