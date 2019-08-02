Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Gözleriniz size yalan söylüyor...
Bu fotoğrafları renkli mi yoksa siyah-beyaz mı görüyorsunuz? Bir yanıt vermeden önce iyi bakın... Gözleriniz size büyük bir oyun oynuyor olabilir. İşte o ilginç fotoğraflar.
02.08.2019 10:06
- Son Güncelleme: 02.08.2019 10:08
Dijital ortam sanatçısı ve yazılım geliştirici Oyvind Kolas'ın, görsel bir deney şeklinde oluşturduğu ve 'renk benzeşim ızgarası yanılsaması' biçiminde adlandırdığı bu yöntem; esasında siyah beyaz olan bir görüntünün üzerine, titiz şekilde renklendirilmiş çizgilerden oluşan bir ızgaranın yerleştirilmesinden meydana geliyor.
DİĞER GALERİLER