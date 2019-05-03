Cuma mesajları - 3 Mayıs 2019 resimli Cuma mesajları
Her Cuma olduğu gibi bu mübarek Cuma günü de birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını sizler için derledik. İslam alemi için en özel günlerin başında gelen mübarek Cuma gününde siz de sevdiklerinize, dostlarınıza ve ailenize en güzel resimli Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte sizler için özel olarak derlediğimiz en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları...
En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün... İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününde siz de en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. En anlamlı ve en güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları (3 Mayıs 2019)
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.
Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi
başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!
Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cuma'mız mübarek olsun...
Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Hayırlı Cumalar!
Allah, hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa, rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı Cumalar!
Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur. Hayırlı Cumalar...