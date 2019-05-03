Fatih Sultan Mehmed hakkında yüzyıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Çok özel bilgiler...

DEFTERİN FATİH SULTAN MEHMED'İN BABASI II.MURAD HAN DÖNEMİNE AİT OLDUĞU KESİN

Fatih'in çocukluk yıllarına ait olduğu iddia edilen bu defter Dr. Süheyl Ünver tarafından 1961 yılında yayınlanmıştır. Naklettiğine göre Ünver, bu deftere ilk defa 1940'lı yıllarda bir tasnif sırasında tesadüf eder ancak pek önemsemez. 1945 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi'nde yapılan bir tashihte aynı defter tekrar eline gelir. Bu sefer ilgisini çekmesine rağmen herhangi bir mesnet isnat etmek mümkün olmadığından üzerinde durmaz, sadece (Fatih'e ait olabileceğine dair) bazı fişler eklemekle yetinir. 1956'da defteri üçüncü defa tekrar görür, yakından inceler, cildini, kâğıtlarını tetkik eder, defterin iyiden iyiye Fatih'e ait olma ihtimaline dair kanaat edinir.