Fatih Sultan Mehmed hakkında yüzyıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Çok özel bilgiler...
Tarihi değiştiren Osmanlı Padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed, yaşadığı dönemde tüm dünyanın gıpta ile baktığı yöneticilerden biri oldu. İstanbul'u fethi ile başlayan şanlı süreç akın akın devam etti. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Fatih Sultan Mehmed, bir zamanlar çocuktu. Ve yüzyıllar sonra ortaya çıkan bu eser, II.Mehmed hakkında çok özel bilgileri gün yüzüne çıkardı. İşte Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk defteri...
TOPKAPI SARAYI'NDA SIRADAN BİR DEFTER
Topkapı Sarayı arşivinde bulunan çok eski ve bir çocuk tarafından kullanıldığı anlaşılan bir deftere uzun yıllar kimse ilgi göstermez. Ta ki 1940'lara doğru geleneksel Türk sanatları ve kültürüne büyük katkılarda bulunan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in dikkatini çekene kadar.
DEFTERİN FATİH SULTAN MEHMED'İN BABASI II.MURAD HAN DÖNEMİNE AİT OLDUĞU KESİN
Fatih'in çocukluk yıllarına ait olduğu iddia edilen bu defter Dr. Süheyl Ünver tarafından 1961 yılında yayınlanmıştır. Naklettiğine göre Ünver, bu deftere ilk defa 1940'lı yıllarda bir tasnif sırasında tesadüf eder ancak pek önemsemez. 1945 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi'nde yapılan bir tashihte aynı defter tekrar eline gelir. Bu sefer ilgisini çekmesine rağmen herhangi bir mesnet isnat etmek mümkün olmadığından üzerinde durmaz, sadece (Fatih'e ait olabileceğine dair) bazı fişler eklemekle yetinir. 1956'da defteri üçüncü defa tekrar görür, yakından inceler, cildini, kâğıtlarını tetkik eder, defterin iyiden iyiye Fatih'e ait olma ihtimaline dair kanaat edinir.
Defterde, portreler, hayvan resimleri, çiçek motifleri, süsleme ve desen çizimleri, Osmanlıca, Rumca yazı denemeleri, pek okunamayan Farsça beyitler bulunmaktadır. Bununla birlikte, bol miktarda Fatih'e ait tuğranın eskizleri yer alır. Portreler çoğunlukla, Hristiyan oldukları anlaşılan kişileri tasvir etmektedir.