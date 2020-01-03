Cuma mesajları 2020: En yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam alemi 2020 yılının ilk cumasını idrak ediyor. Cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar en yeni cuma mesajlarını araştırıyorlar. Bizde 2020 yılına özel en yeni cuma mesajları içeriklerini sayfamızda derledik. Sizde en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. İşte en yeni ve resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları... Her cuma olduğu gibi bugün de cuma mesajları en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde vatandaşlar birbirlerine mesajlar göndererek cumalarını tebrik ediyorlar. Bizde sizler için en güzel cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 2020 yılının ilk cumasına özel derlediğimiz en güzel ve yeni resimli cuma mesajları...
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."