Cuma mesajları 2019: En yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Her cuma olduğu gibi bu cuma günüde cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik etmek adına birbirlerine cuma mesajı gönderiyorlar. Sizler için en yeni ve anlamlı cuma mesajları içeriklerini sayfamızda derledik. İşte en yeni ve resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları, Cuma günleri birbirlerine mesaj atmak isteyen ve özellikle birbirinden uzak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma günleri birbirlerine "Hayırlı Cumalar" diyerek iyilik dilekleri sunan Müslümanlar, göremedikleri yakınlarına ve dostlarına da SMS yoluyla veya internet üzerinden mesaj göndererek Cuma gününü tebrik etmektedir. En yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni ve resimli 2019 cuma mesajları...
● Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.
● Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
● Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
● Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.
● Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
● Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!
● Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
● Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.