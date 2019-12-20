Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Teraziler aşk konusunda kendini verimli hissedecek. Kovaların sırları deşifre olabilir. Koçlar iş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilir. İşte 20 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
20.12.2019 09:30
- Son Güncelleme: 20.12.2019 09:32
KOÇ
Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir. İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğin aile ziyaretini gerçekleştirebilir, sevdiğin kişilerle bir araya gelip pozitif enerji depolayabilirsin.
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