Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

YENGEÇ

Bir yakınına verdiğin maddi desteğin bugün de sana geri dönmediğini fark edebilir ve sinirlerini bozabilirsin. Aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir