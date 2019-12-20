GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Teraziler aşk konusunda kendini verimli hissedecek. Kovaların sırları deşifre olabilir. Koçlar iş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilir. İşte 20 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

20.12.2019 09:30 - Son Güncelleme: 20.12.2019 09:32
Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

KOÇ

Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir. İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğin aile ziyaretini gerçekleştirebilir, sevdiğin kişilerle bir araya gelip pozitif enerji depolayabilirsin.

Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

BOĞA

Gününüzün bir kısmını işinizle odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz ancak akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Geçmişte kaçırdığın fırsatlar bugün tekrar önüne çıkabilir. Bugün karşına çıkan fırsatlara odaklanmalısın.

Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

İKİZLER

Duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı hissedebilirsiniz. Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir. Aşk konusunda partnerinizle birbirinize şanslar verebilirsiniz. Uzun zamandır planladığın hedeflerine ulaşmak için yeni insanlarla tanışıp kariyerinde değişiklikler yapabilirsin.

Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

YENGEÇ

Bir yakınına verdiğin maddi desteğin bugün de sana geri dönmediğini fark edebilir ve sinirlerini bozabilirsin. Aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz. İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir

Günlük burç yorumları – 20 Aralık 2019 Cuma

ASLAN

Bugün, hayatınla ilgili radikal kararlar alabilirsin. Ev ya da araba değiştirme fikri bugün tekrar gündemine gelebilir. Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı BİM 20 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri dolu dolu! İşte güncel liste
BİM 20 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri dolu dolu! İşte güncel liste