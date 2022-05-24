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Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çıkan çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…

İstanbul Beyazıt Kapalıçarşı etrafında çıkan çatışma gündeme bomba gibi düşmüştü. Çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralandı. Korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Meğer iki grup arasındaki husumet 10 ay öncesinde yaşanan tükürük kavgasına dayanıyor.

24.05.2022 09:07 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:08
Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…

İstanbul Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…

Diğer yandan İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeninin detaylarına ulaşıldı. Dün korkunç görüntülere sahne olan Beyazıt'taki çatışmanın altından 10 aylık bir kin çıktı. İşte ayrıntılar...

Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…

VALİLİK AÇIKLADI:
Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…

BEYAZIT ÇATIŞMASINDA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ
Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…

POLİS BAŞINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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