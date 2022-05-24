Beyazıt Kapalıçarşı yakınlarında çıkan çatışmanın nedeni ortaya çıktı! 10 ay önceki tükürük kavgası…
İstanbul Beyazıt Kapalıçarşı etrafında çıkan çatışma gündeme bomba gibi düşmüştü. Çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralandı. Korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Meğer iki grup arasındaki husumet 10 ay öncesinde yaşanan tükürük kavgasına dayanıyor.
İstanbul Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.
BEYAZIT ÇATIŞMASINDA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ
Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
POLİS BAŞINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.