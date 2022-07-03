Vav TV İzle
Haberler Yaşam Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

Osmaniye'de fuhuş vaadiyle kandırıp iç çamaşırlı videolarını gönderdikleri erkekleri gasbeden çete çökertildi. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.

03.07.2022 11:57 - Son Güncelleme: 03.07.2022 11:57
Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

Osmaniye'de ilişki için anlaştıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip, videoya çeken ardından silahla para ile eşyalarını gasbeden çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.

Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler

Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.

SON DAKİKA