Osmaniye’de fuhuş çetesi çökertildi! İç çamaşırlı video çekip kandırdıkları erkekleri gasbettiler
Osmaniye'de fuhuş vaadiyle kandırıp iç çamaşırlı videolarını gönderdikleri erkekleri gasbeden çete çökertildi. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.
03.07.2022 11:57 - Son Güncelleme: 03.07.2022 11:57
Osmaniye'de ilişki için anlaştıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip, videoya çeken ardından silahla para ile eşyalarını gasbeden çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.