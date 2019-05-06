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Çorum'da nadir görülen göçmen kuş "uzunbacak" bulundu

Çorum'da bir sürücü tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan bir göçmen kuş türü olan "uzunbacak" hayvan barınağında tedavi altına alındı.

06.05.2019 15:29 - Son Güncelleme: 06.05.2019 15:29
Çorum'da nadir görülen göçmen kuş uzunbacak bulundu

Çorum'da bir sürücü tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan bir göçmen kuş türü olan "uzunbacak" hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Çorum'da nadir görülen göçmen kuş uzunbacak bulundu

Bir kamu kuruluşunda görev yapan Yılmaz Oktay, Samsun-Ankara kara yolunda aracında seyir halindeyken yol kenarında çırpınan yaralı haldeki kuş yavrusunu gördü. Leylek sandığı kuşu evine getirip, yarasına pansuman yapan ve besleyen Oktay, daha sonra internette yaptığı araştırmada kuşun Türkiye'de "uzunbacak" olarak bilinen göçmen kuş turu "Himantopus himantopus" olduğunu öğrenince Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvan barınağına başvurdu.

Çorum'da nadir görülen göçmen kuş uzunbacak bulundu
Çorum'da nadir görülen göçmen kuş uzunbacak bulundu

Barınağa götürülen kuş, tedavi altına alındı.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş yavrusunu fark ettiğinde trafik akışını durdurup hayvanı koruma altına aldığını söyledi.

Çorum'da nadir görülen göçmen kuş uzunbacak bulundu

İnternetten yaptığı araştırmada, kanadından yaralı olarak bulduğu kuşun göçmen kuş olduğunu öğrendiğini belirten Oktay, "Bu kuşun bölgemizde yaşamadığını öğrenince hayvan barınağına getirdim. Barınak yetkilileri bu türün Çorum bölgesinde daha önce görülmediğini söylediler. Genellikle Amerika bölgesinde yaşayan bir kuş türüymüş. Buralarda görmek sevindirici." dedi.

Hayvan barınağında yaralı kuşu muayene eden Veteriner Hekim Mert Günhan da daha önce Çorum ve civarında "uzunbacak"a rastlanmadığını belirtti.

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