Çorum'da nadir görülen göçmen kuş "uzunbacak" bulundu

İnternetten yaptığı araştırmada, kanadından yaralı olarak bulduğu kuşun göçmen kuş olduğunu öğrendiğini belirten Oktay, "Bu kuşun bölgemizde yaşamadığını öğrenince hayvan barınağına getirdim. Barınak yetkilileri bu türün Çorum bölgesinde daha önce görülmediğini söylediler. Genellikle Amerika bölgesinde yaşayan bir kuş türüymüş. Buralarda görmek sevindirici." dedi.

Hayvan barınağında yaralı kuşu muayene eden Veteriner Hekim Mert Günhan da daha önce Çorum ve civarında "uzunbacak"a rastlanmadığını belirtti.