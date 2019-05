Game of Thrones 4.son bölümünde skandal hata! Sosyal medyada olay yarattı

HBO kanalında yayınlanan ve dünyanın gelmiş geçmiş en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones 8. final sezonu ile son kez izleyicilerin karşısında. Final bölümü büyük bir merakla beklenirken, Game of Thrones'un yayınlanan 4.son bölümünde yaşanan skandal gözlerden kaçmadı. İşte Game of Thrones'un yayınlanan son bölümünde yer alan o olay.

06.05.2019 16:01 - Son Güncelleme: 06.05.2019 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ