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A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste

A101 9 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de teknoloji ürünleri yine ön planda tutuldu. Teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği katalogda tekevizyon, cep telefonu ilk sayfada yer aldı. Öte yandan buzdolabı, züccaciye ürünleri, tekstil ürünleri ve gıda ürünleri katalogda yer alan diğer ürünler arasında. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

06.05.2019 15:30 - Son Güncelleme: 06.05.2019 15:30
A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste

A101 marketler, Honor 7S cep telefonunu müşterilerinin beğenisine sunacak. Çeşit çeşit ürünleri perşembe günü raflara dizecek olan A101'in yayınladığı katalogda birçok ürün bulunuyor. Teknolojiden züccaciyeye, beyaz eşyadan gıda ürünlerine istediğini çoğu ürün burada olacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

TOSHİBA LED TV ÖZELLİKLERİ

3 HDMI girişi

Netflix

1080 P HD

2 USB girişi

43 ekran 108 CM

3 yıl Vestel Türkiye Garantisi

Bluetooth, Wi-Fi

Ücretsiz Montaj

Kredi kartına 9 taksit imkanı

A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

HI-LEVEL TV ÖZELLİKLERİ

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet scart girişi

1 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

2 yıl Vestel garantisi

Kredi kartına 9 taksit

A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

HONOR 7S CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

5.45 FullView 18.9

Yeni nesil geniş ekran

13 MP arka kamera ve flaş

5MP ön kamera ve flaş

2 GB Ram

16 GB dahili hafıza

Yüz tanıma

2 SIM kart

1 MicroSD kart

3020 MAH batarya

Android 8

A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

SEG BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ

540X570X1600CM

Çift kapı

Dondurucu konumu üstte

Genişlik 54cm

Statik soğutma sistemi

Hacim 240 lt

Soğutucu 198 lt

Dondurucu 42 l

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10 sn kaldı 7 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?
7 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?