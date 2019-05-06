A101 9 Mayıs 2019! Honor 7S sürprizi! A101 aktüel ürünler kataloğu güncel liste
A101 9 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de teknoloji ürünleri yine ön planda tutuldu. Teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği katalogda tekevizyon, cep telefonu ilk sayfada yer aldı. Öte yandan buzdolabı, züccaciye ürünleri, tekstil ürünleri ve gıda ürünleri katalogda yer alan diğer ürünler arasında. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
06.05.2019 15:30
- Son Güncelleme: 06.05.2019 15:30
A101 marketler, Honor 7S cep telefonunu müşterilerinin beğenisine sunacak. Çeşit çeşit ürünleri perşembe günü raflara dizecek olan A101'in yayınladığı katalogda birçok ürün bulunuyor. Teknolojiden züccaciyeye, beyaz eşyadan gıda ürünlerine istediğini çoğu ürün burada olacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
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