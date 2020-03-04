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Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

İnsanlık tarihi boyunca yaşantıları en çok merak edilen canlı türlerinin başında yarasalar geliyor. Birçok korku filmi ve efsaneye konu olan yarasalar korkunç görüntüleri ve kan emen bir canlı olmaları nedeniyle tüyler ürpertiyor. Yarasa familyasının en büyük türlerinin başında da uçan tilki yarasa geliyor. Gökyüzünde bu dev yaratığı görenler gözlerine inanamıyor. Diğer yarasalarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da önemli farklılıkları da vardır. İşte fotoğraflarla uçan tilki...

04.03.2020 08:35 - Son Güncelleme: 04.03.2020 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





