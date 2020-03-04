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Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

İnsanlık tarihi boyunca yaşantıları en çok merak edilen canlı türlerinin başında yarasalar geliyor. Birçok korku filmi ve efsaneye konu olan yarasalar korkunç görüntüleri ve kan emen bir canlı olmaları nedeniyle tüyler ürpertiyor. Yarasa familyasının en büyük türlerinin başında da uçan tilki yarasa geliyor. Gökyüzünde bu dev yaratığı görenler gözlerine inanamıyor. Diğer yarasalarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da önemli farklılıkları da vardır. İşte fotoğraflarla uçan tilki...

04.03.2020 08:35 - Son Güncelleme: 04.03.2020 08:35
Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

Yarasa ailesinin 200 cins olmak üzere 1000' yakın türü vardır. Kanatları açık durumdaki boyları 5 cm'den 150 cm'ye kadar değişebilir. Uçan tilkinin kanadı enine 60 cm'e ulaşırken, boyu zaman zaman 1.5 metreyi aşabilmektedir.

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Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

Yarasalar, dünyanın her bölgesinde yaşarlar, ancak tropikal bölgelerde sayıları daha fazladır. Yarasalar çok miktarda böcek tükettikleri için, dünyanın dengesi açısından büyük önem taşırlar.

Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

Yarasanın vücudu fareye benzer ve genellikle ince bir kürkle kaplıdır. Yarasa ailesinin en büyük trü olan uçan tilkinin boyu 30-40 cm olabildiği için 'tilki'ye benzetilmektedir.

Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

Yarasaların kulakları çoğunlukla çok büyük ve kıvrımlıdır. Burun ve kulaktaki bu çıkıntılar, duyu organı görevi görür, ses titreşimlerini almaya ve iletmeye yarar. Bazı yarasalar yalnız yaşar, mağaralarda, yarıklarda, içi oyuk ağaçlarda veya tavan aralarında. Diğer türler ise sürüler halinde yaşar.

Gökyüzünde onu görenler şoka girdi! Gözlerine inanamadılar

Kuzey bölgelerdeki yarasalar kışın göç ederler veya kış uykusuna yatarlar. Yarasalar baş aşağı tutunarak uyurlar. Geceleri aktif olan yarasaların koklama ve tat alma duyuları çok iyi gelişmiştir.

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