Çöp ev görenleri şaşkına çevirdi: Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton! Ekipler inanamadı

Eskişehir'de çöp ev ekipleri bile hayrete düşürdü. Önceki yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan engelli vatandaş yeniden sokakta bulduğu malzemeleri biriktirmeye başladı. Oluşan kötü koku nedeniyle vatandaşların yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 30 ton daha çöp çıkardı. İşte o evden görüntüler...
Eskişehir'de önceki yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan engelli vatandaşın evinden şimdi de 30 ton daha çöp çıkardı.
Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında dairesi bulunan ve engelli olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Bülent K., sokaktan bulduğu çöpleri ve malzemeleri evinde topladı.
KÖTÜ KOKU RAHATSIZ ETTİ
Dairesindeki alanın iyice dolması üzerine şahıs kendi garajı ve ortak kullanım alanı olan apartman bahçesinde de çöpler biriktirdi. Bunun sonucunda oluşan kötü koku ve manzara mahalleliye rahatsızlık verdi.