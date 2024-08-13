Çöp ev görenleri şaşkına çevirdi: Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton! Ekipler inanamadı

1 Eskişehir'de önceki yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan engelli vatandaşın evinden şimdi de 30 ton daha çöp çıkardı.

2 Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında dairesi bulunan ve engelli olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Bülent K., sokaktan bulduğu çöpleri ve malzemeleri evinde topladı.