Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı! Gece yarısı görsel şölen

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YILDIZLI GÖKYÜZÜ UZUN POZLAMA TEKNİĞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.