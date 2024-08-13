SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı! Gece yarısı görsel şölen

Yılın en etkileyici doğa olaylarından "Perseid meteor yağmuru" Türkiye'nin birçok ilinde gökyüzünü aydınlattı. İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde ve Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 11:45 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 11:45
Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı! Gece yarısı görsel şölen 1

İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı! Gece yarısı görsel şölen 2

Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolü, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı! Gece yarısı görsel şölen 3

YILDIZLI GÖKYÜZÜ UZUN POZLAMA TEKNİĞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

SON DAKİKA