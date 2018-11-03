Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan ve bugün sabah saatlerinde tekrarlanan kavgada 7 kişi yaralandı. Taş, sopa ve silah kullanan saldırganlar, kavgaya müdahale etmek isteyen polislerin araçlarına da ateş açtı. Biber gazıyla şüphelilere müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

3 Kasım 2018 Cumartesi, 16:19:53 Güncelleme: 16:21:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





