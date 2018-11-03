Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan ve bugün sabah saatlerinde tekrarlanan kavgada 7 kişi yaralandı. Taş, sopa ve silah kullanan saldırganlar, kavgaya müdahale etmek isteyen polislerin araçlarına da ateş açtı. Biber gazıyla şüphelilere müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

3 Kasım 2018 Cumartesi, 16:19:53 Güncelleme: 16:21:38
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Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle başından vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

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Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Taraflar bu sabah tekrar kavga etmeye başladı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran aşiret üyeleri, birbirlerine av tüfeği ve silahlarla ateş açtı.

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Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sona erdirmek istedi. Ancak saldırganlar sokağa giren polislerin araçlarına da ateş açtı. Bunun üzerine mahalleye takviye ekipler sevk edildi.

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Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirdi. Kavga eden taraflar ayrılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bu sabahki olaylarda yaralanan 6 kişi de hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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