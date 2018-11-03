Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama... 

Bodrum'da emniyet kemeri takmayan sürücüler trafik uygulamasını 100 metre öteden görünce emniyet kemerlerini taktı ama cezadan kaçamadı. Havadan drone ile çekilen fotoğraflarla sürücülerin emniyet kemeri takmadığı kanıtlandı.

3 Kasım 2018 Cumartesi, 16:49:09 Güncelleme: 17:03:00
  • 1
  • 16
Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama...

Yeni trafik cezaları uygulamaya girmesiyle birlikte Bodrum'da da denetimler sıklaştı.

  • 2
  • 16
Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama...

Havadan drone ile çekim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazdı.

  • 3
  • 16
Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama...

Birçok sürücü cezalara itiraz ederek emniyet kemerim takılıydı dedi.

  • 4
  • 16
Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama...

Bunun üzerine görüntüleri izleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.

  • 5
  • 16
Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama...

Uzaktan uygulamayı gören bazı sürücüler emniyet kemerlerini takarak uygulamadan geçeceklerini sandı.

DİĞER GALERİLER