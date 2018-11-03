Sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Kandıracağını zannetti ama...
Bodrum'da emniyet kemeri takmayan sürücüler trafik uygulamasını 100 metre öteden görünce emniyet kemerlerini taktı ama cezadan kaçamadı. Havadan drone ile çekilen fotoğraflarla sürücülerin emniyet kemeri takmadığı kanıtlandı.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 16:49:09
Güncelleme: 17:03:00
Yeni trafik cezaları uygulamaya girmesiyle birlikte Bodrum'da da denetimler sıklaştı.
Havadan drone ile çekim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazdı.
Birçok sürücü cezalara itiraz ederek emniyet kemerim takılıydı dedi.
Bunun üzerine görüntüleri izleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.
Uzaktan uygulamayı gören bazı sürücüler emniyet kemerlerini takarak uygulamadan geçeceklerini sandı.