Dünyaya büyük bir kuyruklu yıldız yaklaşıyor! EVEREST DAĞI'NIN 3 KATI! Bilim insanları uyardı! O Tarihte...

Kuyruklu yıldız uyarısı! Bilim insanları, uzayda devasa bir patlama yaratan ve tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğünde olan kuyruklu yıldız 12P/Pons-Brooks'u inceledi. Bu uzay cisminin Dünya'ya yaklaştığı açıklandı. Kuyruklu yıldız 30 km çapındaki katı bir çekirdeğe sahip ve içeriğinde gazlar, toz ve buz barındırıyor. İşte detaylar...
Bilim insanları, tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldızın uzayda patladığını duyurdu. 12P/Pons-Brooks olarak adlandırılan uzay taşının Dünya'ya yaklaştığı açıklandı.
ÇAPI 30 KM!
Tahmini çapı 30 km olan katı bir çekirdeğe sahip olan bu cisim; buz, toz ve gazlı bir içecek şişesindeki karbonat gibi hareket eden gazlardan oluşuyor.
Pons-Brooks'un başına dört ay içinde ikinci kez gelen bu olay, teleskopla bakıldığında devasa bir çift boynuz gibi görünen bir görüntü oluşturuyor.