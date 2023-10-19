Dünyaya büyük bir kuyruklu yıldız yaklaşıyor! EVEREST DAĞI'NIN 3 KATI! Bilim insanları uyardı! O Tarihte...

1 Bilim insanları, tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldızın uzayda patladığını duyurdu. 12P/Pons-Brooks olarak adlandırılan uzay taşının Dünya'ya yaklaştığı açıklandı.

2 ÇAPI 30 KM! Tahmini çapı 30 km olan katı bir çekirdeğe sahip olan bu cisim; buz, toz ve gazlı bir içecek şişesindeki karbonat gibi hareket eden gazlardan oluşuyor.