Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



