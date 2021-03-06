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Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı. Çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki aile arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları.

06.03.2021 15:16 - Son Güncelleme: 06.03.2021 15:23
Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

Beyoğlu'nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü. bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı.

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Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. parkta sürekli kavga olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.

Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar

"BU İŞ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTA GELDİ"
Mahalle sakini Nedim Köse "Çocuk kavgasında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık.

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