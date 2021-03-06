Çocukların kavgasına aileler karıştı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Boğazından bıçakladılar
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı. Çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki aile arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları.
06.03.2021 15:16
- Son Güncelleme: 06.03.2021 15:23
Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.