SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nden akademisyenler ile volkanologların oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ve külleri inceledi. 2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini 'Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama' adlı makalede yayımladı. Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ila 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi.

