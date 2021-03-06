SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi
Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içindeki baraj inşaatı sırasında 5 bin yıllık ayak izi bulundu. Ayak izlerinden birinin 43 numara olduğu ve erkeğe ait olduğu tespit edildi. İzler arasında kadın ve çocuk ayak izleri de bulundu. Ayak izlerine zarar verilmemesi içinse bulunduğu yerler gizli tutuluyor.
Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nden akademisyenler ile volkanologların oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ve külleri inceledi. 2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini 'Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama' adlı makalede yayımladı. Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ila 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi.