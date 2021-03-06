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SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içindeki baraj inşaatı sırasında 5 bin yıllık ayak izi bulundu. Ayak izlerinden birinin 43 numara olduğu ve erkeğe ait olduğu tespit edildi. İzler arasında kadın ve çocuk ayak izleri de bulundu. Ayak izlerine zarar verilmemesi içinse bulunduğu yerler gizli tutuluyor.

06.03.2021 16:23 - Son Güncelleme: 06.03.2021 16:40
SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

Avrupa UNESCO Jeoparklar ağındaki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulunan ve daha önce 11 bin yıllık olduğu bilinen ayak izleri ile küllerin geçmişi araştırıldı.

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SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nden akademisyenler ile volkanologların oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ve külleri inceledi. 2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini 'Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama' adlı makalede yayımladı. Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ila 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi.

SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

"ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN AYAK İZLERİNİ GİZLİ TUTUYORUZ"
Zarar verilmemesi adına ayak izlerini gizli ve saklı tuttuklarını söyleyen Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu,

SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

"Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2 bin 320 kilometrekare alana sahip Türkiye'nin UNESCO sertifikalı ilk ve tek jeoparkıdır.

SON DAKİKA: Manisa Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulundu! Tam 5 bin yıllık ayakizi

İçinde arkeolojik, kültürel ve jeolojik SİT alanlarının oluşturulduğu dünyanın 99'uncu, Avrupa'nın 58'inci jeoparkıdır. Şu an dünya üzerindeki 41 farklı ülkede, 147 jeopark bulunmakta.

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