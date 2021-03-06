Edirne'de vahşet! Yakılmış 8 ölü köpek yavrusu bulundu
Edirne'de Meriç Nehri kenarında vahşice yakılan 8 köpek yavrusu ölü halde bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen hayvanseverler ise sinir krizi geçirdi. Anne köpeğin yavrularının başından bir an olsun ayrılmaması görenlerin içini dağlarken Mürvet Taşvur isimli hayvansever "Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda" diye isyan etti.
Olay, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bulunan ve NATO köprüsü olarak anılan mevkisinde meydana geldi. Çok sayıda sokak hayvanlarının bulunduğu ve hayvanseverlerin sık sık besleme yapmak üzere bölgeye geldikleri alanda, büyük bir şokla karşılaştılar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
"BU NASIL BİR VİCDAN, ÇATIR ÇATIR YAKMIŞLAR"
Mürvet Taşvur isimli hayvansever yaşlı kadın olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Taşvur, yavru köpekleri nehir kenarında alkol alanların yakmış olabileceğini iddia ederek, "Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda" dedi.
"CANİCE OLAN, İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"
Bölgede bulunan bir başka hayvansever Mehmet Bayhan da "Diyebilecek bir şey yok. Çünkü bu durumu anlatabilecek bir laf yok. Biz hayvanları beslemeye geldik. Bir koku alınca yaklaştık. Yanık kokusu aldık. Yanarak öldürülmüşler, canice olan bir şey. İnsanlık dışı. Saydığımıza göre 8 tane yavru köpek var. Belki daha fazla vardır. Bizim görmediğimiz" ifadelerini kullandı.