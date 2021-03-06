Edirne'de vahşet! Yakılmış 8 ölü köpek yavrusu bulundu

Edirne'de Meriç Nehri kenarında vahşice yakılan 8 köpek yavrusu ölü halde bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen hayvanseverler ise sinir krizi geçirdi. Anne köpeğin yavrularının başından bir an olsun ayrılmaması görenlerin içini dağlarken Mürvet Taşvur isimli hayvansever "Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda" diye isyan etti.

06.03.2021 14:01 - Son Güncelleme: 06.03.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





