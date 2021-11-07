Estetikte İstanbul Avrupa’nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

"Estetik cerrahide hastalar sağlıklı bireylerden meydana geldiği için sağlık turizmine en yatkın alanlardan biri. Türkiye'de yaklaşık bin 500 uzman plastik cerrahi alanında hizmet veriyor" diyen Prof. Dr. Reha Yavuzer, "Türk Estetik Cerrahi Derneği olarak bütün üyelerimizle gurur duyuyoruz. Hekimler çok yüksek bir başarı oranına sahip. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi daha da üst sıralarda görmeyi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.