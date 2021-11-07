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Estetikte İstanbul Avrupa'nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

Türkiye plastik cerrahisinde büyük bir atılım yaptı. Özellikle saç ekiminde dünyada zirveye oynayan Türkiye, yurt dışından çok fazla turist çekiyor. Sağlık turizmindeki konumu ile estetik cerrahisinde büyük bir başarı yakalayan Türkiye Avrupa'da lider konumda. Peki, turistler saç ekimi ve estetik cerrahisi için Türkiye'ye neden geliyor. İşte o 4 sebep...

07.11.2021 09:51 - Son Güncelleme: 07.11.2021 09:51
Estetikte İstanbul Avrupa’nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) verilerine göre, bu yıl dünya çapında yaklaşık 11,36 milyon plastik cerrahi işlemi gerçekleştirildi.

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Estetikte İstanbul Avrupa’nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

Listede Brezilya en fazla sayıda operasyonun gerçekleştirildiği ülke olurken, Brezilya'yı sırasıyla ABD, Meksika, Rusya ve Hindistan izledi. Türkiye ise Almanya ve İtalya'yı geride bırakarak 6'ncı sıraya yerleşti.

Estetikte İstanbul Avrupa’nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

Peki, dünya devlerinin yer aldığı bu listede Türkiye'nin 6'ıncı sırada yer alması ne ifade ediyor?

Estetikte İstanbul Avrupa’nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

Milliyet'in haberine göre, Estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, ''Türkiye ve İstanbul, önemli bir insan trafiğine sahip. Bu da sağlık turizminde Türkiye'ye olumlu anlamda katkı sağlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın attığı doğru adımlar da Türkiye'nin sağlık sektöründe uluslararası platformda yükselmesine yardımcı oluyor. Bu estetik cerrahi için de geçerli" dedi

Estetikte İstanbul Avrupa’nın lideri! Saç ekiminde dünyada zirvedeyiz

"Estetik cerrahide hastalar sağlıklı bireylerden meydana geldiği için sağlık turizmine en yatkın alanlardan biri. Türkiye'de yaklaşık bin 500 uzman plastik cerrahi alanında hizmet veriyor" diyen Prof. Dr. Reha Yavuzer, "Türk Estetik Cerrahi Derneği olarak bütün üyelerimizle gurur duyuyoruz. Hekimler çok yüksek bir başarı oranına sahip. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi daha da üst sıralarda görmeyi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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