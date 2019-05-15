Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?
Çocuklara küçük yaşta verilen gizli mesajların çoğu çizgi filmlerden geçmekte. Çok zor olsa dahi izlenenleri kontrol altında tutmak gerek. Kaldı ki çizgi filmlerdeki gizli mesajlar yetişkinleri bile ağzını açık bırakacak cinsten. Bunların en başında 7'den 70'e herkesin severek izlediği Red Kit. En çok izlenen çizgi filmlerden Red Kit'teki gizli mesajlar...
15.05.2019 13:33
- Son Güncelleme: 15.05.2019 13:34
NE KADAR MASUM GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜNLER...
Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?
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