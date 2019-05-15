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Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

Çocuklara küçük yaşta verilen gizli mesajların çoğu çizgi filmlerden geçmekte. Çok zor olsa dahi izlenenleri kontrol altında tutmak gerek. Kaldı ki çizgi filmlerdeki gizli mesajlar yetişkinleri bile ağzını açık bırakacak cinsten. Bunların en başında 7'den 70'e herkesin severek izlediği Red Kit. En çok izlenen çizgi filmlerden Red Kit'teki gizli mesajlar...

15.05.2019 13:33 - Son Güncelleme: 15.05.2019 13:34
Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

NE KADAR MASUM GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜNLER...

Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?

Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

Çizgi roman döneminin en önemli tiplerinden olan Red Kid, bugün hem dünyada hem Türkiye'de orta kuşak tarafından çok yakından tanınıyor.

Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

Red Kit, gölgesinden daha hızlı silah çeken bir kovboydur. Devamlı yakalamaya çalıştığı, kötü karakterler ise Dalton Kardeşler'dir.

Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

Yüzeysel kandırmacaya inanacak olursak, bu çizgi film hakkında şunu söyleyeceklerdir; Kötülük ve kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Aslında o kadar yüzeysel değil.

Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

Büyük tartışmalar sonucu, çizerleri Red Kit'in ağzındaki sigarayı bir zaman sonra ot parçasına çevirdiler.

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