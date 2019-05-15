Çizgi filmler ve dizilerdeki gizli mesajları biliyor muydunuz?

NE KADAR MASUM GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜNLER...

Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?