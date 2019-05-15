Bahar yorgunluğunu bitkisel yöntemlerle ortadan kaldırın! İşte bahar yorgunluğunda enerjiyi yükselten 8 besin!
Uzun ve kasvetli kış günlerinde yavaşlayan metabolizma, bahar mevsimine geçiş sürecine adapte olamıyor. Soğuk havaların yerini bıraktığı güneşli bahar günlerine rağmen kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Uyku isteği, dikkat eksikliği veya eklem ağrıları gibi yakınmalarınız mı var? Bu şikayetlerinizin nedeni 'bahar yorgunluğu' olabilir! Uzmanlar, sebze ve meyvelerin önemli vitamin ile mineral kaynağı besinler olmalarının yanı sıra güçlü antioksidan özellik de gösterdiklerine dikkat çekiyor. İşte bahar yorgunluğunda enerjiyi yükselten 8 besin!
Uzun ve kasvetli kış günlerinde yavaşlayan metabolizma bahar mevsimine geçiş sürecine adapte olamıyor. Bunun yanı sıra vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral depoları da kışın genellikle boşalmış oluyor. Tüm bu faktörlerin etkisiyle, kimi zaman bizi kolumuzu bile kıpırdatamayacak kadar halsiz düşüren 'bahar yorgunluğu' tablosu gelişebiliyor.
ENGİNAR
Posa, C vitamini, folat, fosfor ve magnezyum gibi mineral içeriği yüksek olan enginar aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı ve en zengin antioksidan kaynaklarından biri. Üstelik bir adet enginar sadece 56 kalori içeriyor. Salatalara eklediğiniz ya da buğulama, haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerini kullanarak hazırladığınız enginarı dereotuyla beraber servis ederek lezzetli bir ikiliye dönüştürebilirsiniz.
ÇİLEK
Çilek, içinde kırmızı rengini veren antosiyanin maddesi sayesinde yüksek antioksidan özellik gösteriyor. Vücut direncinin artmasına destek olup bahar yorgunluğuyla başa çıkmanıza yardımcı olan çilek, su ve lif açısından da oldukça zengin bir besin. Bir porsiyon, yani 10-12 adet çilekle günlük C vitamini ihtiyacınızı da fazlasıyla karşılayabilirsiniz.
SEMİZOTU
İçerdiği A vitamini, çinko, fostor, manganez, bakır ve kalsiyum gibi vitamin ile mineraller nedeniyle 'Süper gıda' unvanına sahip olan semizotu yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeriyor. Çinko, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlıyor. Antioksidan görevi üstlenen manganez de enerji üretmek için de önemli. Üstelik semizotu 100 gram başına sadece 16 kalori içeriyor.