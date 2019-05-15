ŞOK markette bu hafta sürpriz ürünler! 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

15-21 Mayıs tarihleri arasında geçerli ŞOK indirimli ürünleri satışa çıktı. Geçtiğimiz gün yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda duyurulan fırsatlı ürünleri haberimizde derledik. Her hafta yeni ürünlerini duyuran ŞOK marketlerin bu haftaki indirimli ürünleri neler? Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...