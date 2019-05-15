ŞOK markette bu hafta sürpriz ürünler! 15-21 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK market bu hafta sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. Birçok indirimlere raflarda yer veren ŞOK marketin bu haftaki kampanyalarını haberimizde derledik. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıktığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını yapıyor. Güncel kataloğa haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
15.05.2019 11:01
- Son Güncelleme: 15.05.2019 11:01
15-21 Mayıs tarihleri arasında geçerli ŞOK indirimli ürünleri satışa çıktı. Geçtiğimiz gün yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda duyurulan fırsatlı ürünleri haberimizde derledik. Her hafta yeni ürünlerini duyuran ŞOK marketlerin bu haftaki indirimli ürünleri neler? Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte 15-21 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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