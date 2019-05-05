BİM 7 Mayıs Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bakım ürünleri dikkat çekiyor
7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bakım ürünlerine ağırlık veren BİM'in yayınladığı Salı indirimleri kataloğunda birçok ürün müşterilerini bekliyor olacak. Yeni kataloğu merak eden BİM müşterileri için güncel listeyi haberimizde derledik. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
05.05.2019 14:14
- Son Güncelleme: 05.05.2019 14:14
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü indirimleri ile müşterilerine birçok ürünü kampanyalı olarak satacak olan BİM'in bu hafta yayınladığı katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Dipliner, Eyeliner, Maskara, Kaş farı, Kaş kalemi, Göz kalemi, Likit Mat Ruj gibi birçok ürün bu katalogda. İşte 7 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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