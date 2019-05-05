BİM 7 Mayıs Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bakım ürünleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü indirimleri ile müşterilerine birçok ürünü kampanyalı olarak satacak olan BİM'in bu hafta yayınladığı katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Dipliner, Eyeliner, Maskara, Kaş farı, Kaş kalemi, Göz kalemi, Likit Mat Ruj gibi birçok ürün bu katalogda. İşte 7 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...