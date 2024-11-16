MİLYON DOLARLIK MAÇIN SKORU: Mike Tyson Jake Paul boks maçı kim kazandı?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşen düello nihayet tamamlandı. İzleyileri ekran başına kitleyen maçın biletleri yok satmıştı.Peki Mike Tyson ve Jake Paul dövüşünün kazananı kim oldu? Maç skoru kaç kaç bitti? İşte nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya dair detaylar ve büyük ödülü kazanan isim...