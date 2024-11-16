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MİLYON DOLARLIK MAÇIN SKORU: Mike Tyson Jake Paul boks maçı kim kazandı?

Tüm zamanların en tuhaf spor olaylarından biri sonunda gerçekleşti. Bir zamanlar "Gezegenin En Kötü Adamı" olarak anılan 58 yaşındaki eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber 27 yaşındaki Jake Paul profesyonel bir boks maçında karşı karşıya geldi. Peki kıyasıya mücadelenin kazananı kim oldu? İşte maç skoru ve büyük ödülün kazananı...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 09:14
MİLYON DOLARLIK MAÇIN SKORU: Mike Tyson Jake Paul boks maçı kim kazandı?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşen düello nihayet tamamlandı. İzleyileri ekran başına kitleyen maçın biletleri yok satmıştı.Peki Mike Tyson ve Jake Paul dövüşünün kazananı kim oldu? Maç skoru kaç kaç bitti? İşte nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya dair detaylar ve büyük ödülü kazanan isim...

MİLYON DOLARLIK MAÇIN SKORU: Mike Tyson Jake Paul boks maçı kim kazandı?

MAÇ NE ZAMAN?

YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma merakla bekleniyordu. Jake Paul ile Mike Tyson maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 19.00'da Dallas Cowboys'un stadyumu olan AT&T Stadyumu'nda gerçekleşti.

MİLYON DOLARLIK MAÇIN SKORU: Mike Tyson Jake Paul boks maçı kim kazandı?

TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı Türkiye saatiyle 16 Kasım Cumartesi günü 04.00'te ekranlara geldi. Büyük düello 80 bin kişilik statta gerçekleşti.

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