SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Yumurtayı pişirirken bu hatalardan kaçının: Sağlığınıza zarar verebilir!

Yumurta, sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır. Ancak nasıl pişirdiğiniz, sağlığınız üzerinde sandığınızdan daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Yanlış pişirme yöntemleri, sağladığı faydaları tersine çevirebilir. Peki yumurtayı pişirirken hangi hatalardan kaçınmalıyız? İşte yumurta pişirme yöntemleri ile ilgili detaylar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:29 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:29
Yumurtayı pişirirken bu hatalardan kaçının: Sağlığınıza zarar verebilir!

Kahvaltı sofralarının yıldızı olan yumurta, protein, vitamin ve mineraller açısından tam bir sağlık deposudur. Ancak yanlış pişirme teknikleri, yumurtanın sunduğu faydaları azaltabilir ve hatta sağlığınıza zarar verebilir. Peki, yumurtayı pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bilimsel araştırmalar ışığında yumurta tüketimine dair bilgiler...

Yumurtayı pişirirken bu hatalardan kaçının: Sağlığınıza zarar verebilir!

Yumurta ve Kolesterol İlişkisi

Yumurta, sarısında bulunan 186 mg kolesterolle doğal bir kolesterol kaynağıdır. Amerikan Kalp Derneği'nin önerilerine göre, sağlıklı bireyler için günde bir yumurta tüketimi genellikle güvenli kabul edilir. Ancak yumurtayı pişirme şekliniz, içerdiği kolesterolün sağlığınıza olan etkisini değiştirebilir.

Yumurtayı pişirirken bu hatalardan kaçının: Sağlığınıza zarar verebilir!

Yüksek sıcaklıklarda uzun süre pişirilen yumurtalarda kolesterol, oksitlenerek "oksisterol" adı verilen zararlı bileşiklere dönüşebilir. Bu bileşikler, vücutta oksidatif stres ve iltihabı artırarak kalp hastalığı riskini yükseltebilir.

SON DAKİKA