Yumurtayı pişirirken bu hatalardan kaçının: Sağlığınıza zarar verebilir!

Kahvaltı sofralarının yıldızı olan yumurta, protein, vitamin ve mineraller açısından tam bir sağlık deposudur. Ancak yanlış pişirme teknikleri, yumurtanın sunduğu faydaları azaltabilir ve hatta sağlığınıza zarar verebilir. Peki, yumurtayı pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bilimsel araştırmalar ışığında yumurta tüketimine dair bilgiler...