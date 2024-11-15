Yumurtayı pişirirken bu hatalardan kaçının: Sağlığınıza zarar verebilir!

Kahvaltı sofralarının yıldızı olan yumurta, protein, vitamin ve mineraller açısından tam bir sağlık deposudur. Ancak yanlış pişirme teknikleri, yumurtanın sunduğu faydaları azaltabilir ve hatta sağlığınıza zarar verebilir. Peki, yumurtayı pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bilimsel araştırmalar ışığında yumurta tüketimine dair bilgiler...
Yumurta, sarısında bulunan 186 mg kolesterolle doğal bir kolesterol kaynağıdır. Amerikan Kalp Derneği'nin önerilerine göre, sağlıklı bireyler için günde bir yumurta tüketimi genellikle güvenli kabul edilir. Ancak yumurtayı pişirme şekliniz, içerdiği kolesterolün sağlığınıza olan etkisini değiştirebilir.