2 ayda 55 kilo verdiren diyet; Tek metotla 122 kiloyu şak diye eritti! 'Her kahvaltıda...'

Ünlü bir sosyal medya fenomeni olan Louise, sadece birkaç ay içinde 55 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Kilo verme yolculuğunu ve bu süreçte uyguladığı yöntemleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, birçok kişiye ilham oldu. İşte Louise'in etkileyici kilo verme süreci ve uyguladığı yöntemler.
Çocukluk Yıllarında Kilolarla Mücadele
Louise, çocukluğundan itibaren kilolarıyla mücadele ettiğini belirtiyor. Altı yaşındayken diğer çocuklardan daha büyük olduğunu fark ettiğini ve bu durumun zamanla özgüvenini zedelediğini anlatıyor. Çocukluk yıllarında yaşadığı bu farkındalık, ilerleyen yaşlarda da kendisini olumsuz etkiledi.
Yiyeceklerle Başlayan Duygusal Döngü
Louise, duygusal olarak zorlandığında yiyeceklere yöneldiğini ve bu alışkanlığın kontrolsüz hale geldiğini belirtiyor. "Mutlu olsam da, üzgün olsam da, canım sıkılsa da hep yedim," diyor.