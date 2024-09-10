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2 ayda 55 kilo verdiren diyet; Tek metotla 122 kiloyu şak diye eritti! 'Her kahvaltıda...'

122 kg ağırlığa ulaşan 27 yaşındaki Louise Rodhouse, hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi. Toplamda 55 kg vererek hayalini kurduğu sağlıklı bedene kavuşan Louise, bu dönüşümdeki sırlarını paylaştı. İşte kahvaltılarda uyguladığı basit ama etkili değişiklikler...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 14:34 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 14:37
2 ayda 55 kilo verdiren diyet; Tek metotla 122 kiloyu şak diye eritti! ’Her kahvaltıda...’ 1

Ünlü bir sosyal medya fenomeni olan Louise, sadece birkaç ay içinde 55 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Kilo verme yolculuğunu ve bu süreçte uyguladığı yöntemleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, birçok kişiye ilham oldu. İşte Louise'in etkileyici kilo verme süreci ve uyguladığı yöntemler.

2 ayda 55 kilo verdiren diyet; Tek metotla 122 kiloyu şak diye eritti! ’Her kahvaltıda...’ 2

Çocukluk Yıllarında Kilolarla Mücadele

Louise, çocukluğundan itibaren kilolarıyla mücadele ettiğini belirtiyor. Altı yaşındayken diğer çocuklardan daha büyük olduğunu fark ettiğini ve bu durumun zamanla özgüvenini zedelediğini anlatıyor. Çocukluk yıllarında yaşadığı bu farkındalık, ilerleyen yaşlarda da kendisini olumsuz etkiledi.

2 ayda 55 kilo verdiren diyet; Tek metotla 122 kiloyu şak diye eritti! ’Her kahvaltıda...’ 3

Yiyeceklerle Başlayan Duygusal Döngü

Louise, duygusal olarak zorlandığında yiyeceklere yöneldiğini ve bu alışkanlığın kontrolsüz hale geldiğini belirtiyor. "Mutlu olsam da, üzgün olsam da, canım sıkılsa da hep yedim," diyor.

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