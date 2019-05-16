Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...
Bir dönem Türkiye'de yolların tozunu attıran, döneminin en gözde otomobilleri artık üretilmiyor. Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olmayan 62 araba modelini sizler için derledik. İşte artık üretim bandında olmayan arabalar...
16.05.2019 21:32
- Son Güncelleme: 16.05.2019 21:44
Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. Sizler için dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...
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