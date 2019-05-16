GaleriOtomobil

Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...

Bir dönem Türkiye'de yolların tozunu attıran, döneminin en gözde otomobilleri artık üretilmiyor. Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olmayan 62 araba modelini sizler için derledik. İşte artık üretim bandında olmayan arabalar...

16.05.2019 21:32 - Son Güncelleme: 16.05.2019 21:44
Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...

Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. Sizler için dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...

Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...

1. Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...

Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...

2. Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

Bu otomobiller artık üretilmiyor! İşte tarihe karışan 62 otomobil...

3. Fiat Tipo

Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Araçlarda bulunan bu işaret ne anlama geliyor? İşte araçlardaki ikaz lambalarının anlamları
Araçlarda bulunan bu işaret ne anlama geliyor? İşte araçlardaki ikaz lambalarının anlamları