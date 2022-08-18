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Kastamonu'da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir araç kağıt gibi ezilirken 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

18.08.2022 22:00 - Son Güncelleme: 18.08.2022 22:01
Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.30 sıralarında Taşköprü yolu 12'nci kilometresindeki Hatipli Köyü mevkisinde meydana geldi.

Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var

3 ÖLÜ 5 YARALI

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var
Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var
Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var
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