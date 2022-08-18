Kastamonu’da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var

3 ÖLÜ 5 YARALI

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.