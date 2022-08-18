Kastamonu'da zincirleme kaza! Araba kağıt gibi ezildi... Ölü ve yaralılar var
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir araç kağıt gibi ezilirken 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
18.08.2022 22:00 - Son Güncelleme: 18.08.2022 22:01
3 ÖLÜ 5 YARALI
4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.