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Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

Bear Grylls, 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Normal şartlar altında asla yapılamaz denilen şeyleri yapıyor, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

17.04.2019 20:26 - Son Güncelleme: 17.04.2019 20:41
Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

Ünlü maceracı, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls vahşi doğada yaptıklarıyla sınırlarını zorluyor.

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Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren Bear Grylls Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

Normal şartlar altında asla ağzınıza alamayacağınız canlılarla besleniyor.

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