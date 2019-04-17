Bear Grylls herkesi şaşırtıyor! Siz bir de kamera arkasını görün

Bear Grylls, 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Normal şartlar altında asla yapılamaz denilen şeyleri yapıyor, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

17.04.2019 20:26 - Son Güncelleme: 17.04.2019 20:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





