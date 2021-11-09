Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk’un koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak: Mehmet Aydın’ı ipe götürecek veriler bende

Şef: Senin patron (Mehmet Aydın) ne oldu? Almadılar mı onu daha?



Cafer: Ya şef kim alıyor ya, öyle bir güç var mı? Kimse alamaz, sağlam adam. Böyle soğuk şakalarla gelme şef.



Şef: Sende para var mı?



Cafer: Ben de onlar gibi yapsaydım, çalsaydım 20 trilyonum olurdu.