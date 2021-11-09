Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk'un koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak: Mehmet Aydın’ı ipe götürecek veriler bende
Cafer Çolak, Çiftlik Bank bünyesinde asgari ücretle çalışan bir güvenlik görevlisiydi. 2017 yılının haziran ayında işe başladı. Bir süre sonra Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yakın koruması oldu. Soruşturma kapsamında dinlemeye takılan bir telefon görüşmesinde, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak, kendini 'karakutu' olarak tarif ediyor ve "Mehmet Aydın'ı ipe götürecek veriler bende" sözleri dikkat çekiyor.
Cafer Çolak, Çiftlik Bank bünyesinde asgari ücretle çalışan bir güvenlik görevlisiydi. 2017 yılının haziran ayında işe başladı. Bir süre sonra Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yakın koruması oldu.
Türkiye'deki seyahatlerinde, tesis açılışlarında ve yurtdışı ziyaretlerinde hep en yakınındaydı. Ardından terfi etti ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Maaşına zam yapıldı ve imza yetkisi verildi. Operasyonlar başladığında ilk yakalanan isimlerden biriydi. 14 Mart 2018'de İstanbul'da gözaltına alındı ve tutuklandı.
Operasyon öncesinde Çolak'ın telefonları mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı. Birçok görüşmesi dinlemeye takıldı. 24 Şubat 2018 tarihli görüşme de onlardan biri. Hürriyet'in haberine göre bu görüşmede Çiftlik Bank'taki 'vurgunlar'dan bahsederek Mehmet Aydın'ı 'ipe götürecek' bilgilere sahip olduğunu anlatıyor. Karşı taraftaki "Dikkat et seni vururlar" deyince de "Her şeyi avukata verdim" diyor.
'VURGUNLAR HAVADA UÇUŞUYOR'
Geçen hafta tutuklanan Fatih Aydın'a sorgusunda bu görüşmede kardeşi Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal'a isnat edilen 17 milyonluk bir 'vurgun' soruldu. Dosyadaki telefon kaydı da bu soruyla ortaya çıktı. İşte o tape:
Şef: Senin patron (Mehmet Aydın) ne oldu? Almadılar mı onu daha?
Cafer: Ya şef kim alıyor ya, öyle bir güç var mı? Kimse alamaz, sağlam adam. Böyle soğuk şakalarla gelme şef.
Şef: Sende para var mı?
Cafer: Ben de onlar gibi yapsaydım, çalsaydım 20 trilyonum olurdu.