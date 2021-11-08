4 bin liraya yaptı 50 gün sürdü! Afgan ustadan elektrikli bisiklet
2 yıl önce Afganistan'dan Konya'ya gelen 37 yaşındaki Mustafa Muhammedi çalıştığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarda hurda malzemeleri toplayarak evinde elektrikli bisiklet yaptı. Muhammedi, bisikleti 50 günde 4 bin liraya mal etti. Afgan usta "Çocukluğumdan bugüne kadar hep bir merakım var. Afganistan'da yaşarken güneş enerjisiyle çalışan bir araç yaptım. Orada daha önce böyle bir şeyi de kimse yapmamış. Burada da yapabilirim diye düşündüm. Malzemeleri topladım evimde yaptım. Malzemeleri alırken de eşimim altın takılarını bozdurup borç verdi" diye konuştu.
AFGANİSTAN'dan 2 yıl önce Konya'ya gelen Mustafa Muhammedi (37), çalıştığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarda hurda malzemeleri toplayarak evinde elektrikli bisiklet yaptı. 50 günde 4 bin liraya mal ettiği elektrikli bisikletinin tasarımını ve bazı malzemelerini de kendisi yapan Muhammedi, "Çocukluğumdan bugüne kadar hep bir merakım var.
Evli 2 çocuk babası Mustafa Muhammedi, bir ahşap atölyesinde lazer kesim ustası olarak işe başladı. Afganistan'da kendi çizip, tasarımını yaptığı güneş enerjisiyle çalışan 2 kişilik aracını geride bırakıp Konya'ya gelmenin üzüntüsüyle yeniden çizimler yapmaya başladı.
Evden işe gidip gelebilmek için kendine bir elektrikli bisiklet tasarlayan Muhammedi hurda malzemeleri toparlayarak, elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı. Mustafa Muhammedi, "Hurdacılardan eski malzemeleri topladım, yeni birkaç malzemeyle de tamamladım.