4 bin liraya yaptı 50 gün sürdü! Afgan ustadan elektrikli bisiklet

Ama tabi malzeme ve bir atölye gerekiyor. Afganistan'da yaptığım aracı orada bırakmak zorunda kaldım. Bu da beni çok üzdü. Onu yapmak için 90 gün emek verdim. Çok güzel oldu ama maalesef buraya gelmek zorunda kaldık. Devlet bu araca izin verirse trafiğe kaydettireceğim" dedi.