CIA 51. Bölge'yi sır gibi saklıyor! Dünyanın esrarını çözemediği yerin altında ne var?
Dünyanın gizemini merak ettiği ama gizeminin bir türlü çözülemediği daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin çözülmesine izin vermediği bir yer; 51. Bölge. Bölgeye ne giriş sağlanıyor, ne görüntülenmesine izin veriliyor ne de içerisinde olup bitenleri bilen biri ortaya çıkıyor. Burada olan her şey devlet sırrından bile fazlası. Çünkü ABD Başkanları bile buraya özel izinle girebiliyor. 1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği, hatta bazı komplo teorisyenlerine göre zaman yolculuğu ve ışınlanma deneyleri de yapılıyor 51. Bölge'de… Peki bu gizemli 51. Bölge'nin altında ne var?
29.04.2019 13:00
- Son Güncelleme: 29.04.2019 13:13
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