Kut'ül Amare zaferi neden önemli? İşte İngiliz ordusunun hezimete uğratıldığı zafer
Bugün İngilizlere karşı kazanılan Kut'ül Amare zaferinin 103. yıldönümü... Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak olan Kut'ül Amare zaferi neden önemliydi? İşte Kut'ül Amare ve sonrası...
29.04.2019 11:22
- Son Güncelleme: 29.04.2019 12:45
Bugün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak Kut'ül Amare zaferinin önemi neydi? İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir.
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