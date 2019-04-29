2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 2 Mayıs Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünler paylaşıldı. A101'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda, birçok ürün dikkat çekerken en merak edileni ise Samsung 55NU730 55" UHDS Curved TV oldu. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
29.04.2019 12:57
- Son Güncelleme: 29.04.2019 13:33
NEXT MİNİX HD PUNTO UYDU ALICISI
5.000 uydu kanalı kapasitesi
USB girişi 2 adet
HDMI çıkışı
Dijital ses çıkışı
Full HD video çözünürlüğü
Kayıt ve timeshift özelliği (USB bellek ile)
USB Wi-Fi aygıt (MT-7601) desteği
USB medya oynatıcı özelliği
USB aygıt üzerinden yazılım güncelleme
* 2 yıl garantili
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