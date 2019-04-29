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2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 2 Mayıs Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünler paylaşıldı. A101'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda, birçok ürün dikkat çekerken en merak edileni ise Samsung 55NU730 55" UHDS Curved TV oldu. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

29.04.2019 12:57 - Son Güncelleme: 29.04.2019 13:33
2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu burada! 2 Mayıs Perşembe günü itibarıyla müşterilerin beğenisine sunulacak olan indirim listesini haberimizde derledik. A101 müşterilerinin merakla araştırdığı güncel katalogda hangi ürünler var? İşte 2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?

SAMSUNG 55NU7300 55" UHD CURVED TV

* İnce dizayn
* 2 adet USB girişi
* Ekran aynalama
* 20 W ses çıkışı
* Wi-Fi
* 3 adet HDMI girişi
* USB'den film oynatma

2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?

NEXT MİNİX HD PUNTO UYDU ALICISI

5.000 uydu kanalı kapasitesi
USB girişi 2 adet
HDMI çıkışı
Dijital ses çıkışı
Full HD video çözünürlüğü
Kayıt ve timeshift özelliği (USB bellek ile)
USB Wi-Fi aygıt (MT-7601) desteği
USB medya oynatıcı özelliği
USB aygıt üzerinden yazılım güncelleme
* 2 yıl garantili

2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?

WD 1 TB HARİCİ HARD DİSK

2 yıl garantili WD 1 TB harici hard disk 279 TL. Taksitli fiyatı ise 291 TL

2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Samsung Curved TV sürprizi! Bu hafta A101'de hangi ürünler var?

SAMSUNG M20 CEP TELEFONU

6.3" TFT 2340x1080 (FHD+) V ekran
8 çekirdekli işlemci (1.8 GHz Quad + 1.6 GHz Quad)
3 GB RAM
32 GB dahili hafıza
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
13 MP + 5 MP çift arka kamera
8 MP ön kamera
5.000 mAh pil 3x hızlı şarj

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