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CHP'liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve CHP'nin organizasyonlarında sık sık boy gösteren Göksel Kata bir kez daha gündemde. Ancak Göksel Kaya, bu kez şiddet mağduru. Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.

DHA
29.12.2021 12:45 - Son Güncelleme: 29.12.2021 12:45
CHP’liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim ’Geber’ dedi, yumruk ve tekme attı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk'ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.

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CHP’liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim ’Geber’ dedi, yumruk ve tekme attı

Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.

CHP’liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim ’Geber’ dedi, yumruk ve tekme attı

"HASTALANINCA EŞİM, SANA BAKAMAM, DEDİ"
Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi.

CHP’liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim ’Geber’ dedi, yumruk ve tekme attı

Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.

CHP’liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim ’Geber’ dedi, yumruk ve tekme attı

"3 SAAT BENİ YERDE BIRAKTI"
Bunun üzerine 1 ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, "Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara'da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer. Akşam evde tartışma kavga başladı.

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