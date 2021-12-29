CHP'liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve CHP'nin organizasyonlarında sık sık boy gösteren Göksel Kata bir kez daha gündemde. Ancak Göksel Kaya, bu kez şiddet mağduru. Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk'ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.
Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.
"HASTALANINCA EŞİM, SANA BAKAMAM, DEDİ"
Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi.