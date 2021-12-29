CHP’liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim ’Geber’ dedi, yumruk ve tekme attı

Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.

