Vav TV İzle
Haberler Yaşam 6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh'a ait çıkarsa servet sahibi olacak

6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh'a ait çıkarsa servet sahibi olacak

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un bilinmeyen bir resmi Alaplı İlçesinde bir Oto Kaporta ustalığı dükkanından çıktı. Paris'teki tarihi Lille Müzesinde tıpa tıp bir benzeri olduğu ve Van Gogh'un tabloları Dünyada Paha Biçilemeyen Sanat Eserleri arasında yer alıyor. 6 tablo için Yavuz Öztürk'e 450 bin dolar teklif edilirken tabloların gerçekten Van Gogh'a ait çıkması halinde ise Öztürk büyük bir servetin sahibi olacak.

29.12.2021 16:25 - Son Güncelleme: 29.12.2021 16:36
6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh’a ait çıkarsa servet sahibi olacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk'ün elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu savundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh’a ait çıkarsa servet sahibi olacak

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.

6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh’a ait çıkarsa servet sahibi olacak

Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzaye açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi.

6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh’a ait çıkarsa servet sahibi olacak

Öztürk, "Bu tabloda uzun zaman araştırdığımda gizli imzalar olan, Philippe Marbeau (1807-1861 ve Van Gogh) olduğunu gördüm. Bazı tabloları üzerinde 1860 yıllara ait olduğu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz.

6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh’a ait çıkarsa servet sahibi olacak

Diğer tablo Fransız Kraliçe ait üçüncü Napolyon hanımına yaptığı sanılan sulu boya arkasında imzası var ve bu tablo Lille müzelerinde şu anda bulunuyor, ama ben bendeki tablo gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA