6 tablo için kaporta ustasına 450 bin dolar teklif ettiler! Van Gogh'a ait çıkarsa servet sahibi olacak
Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un bilinmeyen bir resmi Alaplı İlçesinde bir Oto Kaporta ustalığı dükkanından çıktı. Paris'teki tarihi Lille Müzesinde tıpa tıp bir benzeri olduğu ve Van Gogh'un tabloları Dünyada Paha Biçilemeyen Sanat Eserleri arasında yer alıyor. 6 tablo için Yavuz Öztürk'e 450 bin dolar teklif edilirken tabloların gerçekten Van Gogh'a ait çıkması halinde ise Öztürk büyük bir servetin sahibi olacak.
29.12.2021 16:25
- Son Güncelleme: 29.12.2021 16:36
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk'ün elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu savundu.
Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.