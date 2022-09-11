Beylikdüzü’nde 2 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia: Bezini açtık, kanımız dondu

"BANA 'RAPORA DÜŞTÜ YAZ' DEDİ"

Bebeğin ilk muayenesini yapan doktor yaptığı açıklamada, ailenin bebeği akşam vakti getirdiğini belirterek, "Muayeneyi yapan ilk doktorum. Çocuk geldiğinde yaşamıyordu. Erkeklerden bir tanesi bana 'rapora düştü yaz' dedi. Ben durumun şüpheli olduğunu izah ederken erkeklerden biri 'Hocam ne gibi şüpheler?' dedi. Açıkça belirttim ve o da 'Biz biliyoruz onları. Düştü, ondandır o' dedi bıyık altından gülerek" ifadelerini kullandı.

"AĞLAYAN TEK KİŞİ ANNESİYDİ"

Dışarıda yaklaşık 50 kişilik kalabalık olduğunu söyleyen doktor, bebeğin annesini de gördüğünü ve bebeğin ölüm haberini verdiğinde ağlayan tek kişinin annesi olduğunu belirtti.