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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Çaycuma istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. İşte feci kazaya ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

07.05.2022 18:37 - Son Güncelleme: 07.05.2022 18:49
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle Dacia marka otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazada Gözde Özkan(23), Hikmet Yılmaz(78) ve Pakize Yılmaz(77) yaralanırken, Muazzez Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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