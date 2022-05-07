Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Çaycuma istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. İşte feci kazaya ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
07.05.2022 18:37 - Son Güncelleme: 07.05.2022 18:49
Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.