A101 13 Aralık 2018: A101de bu hafta teknoloji ürünleri ön planda (Aktüel ürünler kataloğu)

A101 13 Aralık 2018: A101'de bu hafta teknoloji ürünleri ön planda (Aktüel ürünler kataloğu)
A101 13 Aralık aktüel kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Bunlardan Toshiba Smart LED TV 2.199 TL, Bluetooth Kulaklık 19,95 TL, ELTON Smart LED TV 1.399 TL, Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,95 ve yine aynı marka Hoparlör 34,95 TL'den satılacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 12:58:23
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