Çeşmeli turizmci: 'Ne olur gelmeyin, Eylül ayında gelin'

Kurban Bayrımı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz tatili ile geçirmek isteyenler, plajlara koştu. İzmir'in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak, 'gelmeyin' demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fiyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste 'Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin' dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe, 12:38:30 Güncelleme: 12:50:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





