Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:36:19 Güncelleme: 16:41:12
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
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Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.
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Marmaris, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.
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Marmaris, yüksek sezon' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.
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Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.