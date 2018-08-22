Yol Durumu

Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:36:19 Güncelleme: 16:41:12
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Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu

Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu

Marmaris, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu

Marmaris, yüksek sezon' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.

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Nüfusu 10 katına çıktı! Trafik kilitlendi oteller doldu

Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.

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