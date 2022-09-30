Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın 1.5 yaşındaki kardeşi Naime'yi Müge Anlı bulmuştu... Acılı baba: "Küçük kızımda..."
Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın 1.5 yaşındaki kardeşi Naime'yi Müge Anlı bulmuştu...ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler üzerine 1.5 yaşındaki Naime Müge Anlı izleyicisi sayesine ortaya çıkmış, 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Aksu'nun işyerine düzenlenen operasyonla bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramada derin dondurucuda Lina Nazlı Erbay'ın minik bedenine ulaşmıştı. Minik kızların babası Abdurrahman Erbay, şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını almak için çok mücadele verdiğini söyleyen Erbay, "Eşimin kötü yaşam tarzından dolayı gezmediğim, onları aramadığım mahalle kalmadı. Lina Nazlı gitti, ben artık teselliyi küçük kızım Naime'de arayacağım" dedi.
30.09.2022 11:50 - Son Güncelleme: 30.09.2022 11:59
"TESELLİYİ KÜÇÜK KIZIMDA BULUCAĞIM"
Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın 1.5 yaşındaki kardeşi Naime'yi Müge Anlı bulmuştu... Acılı baba yürek sızlattı.
"ANNE MELİSSA KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR MUYDU?"
Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu.
Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! Minik Naime bulundu, 3 yaşındaki ablası Lina Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı için ağladı.