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18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

Denizli'de acı bir olay yaşandı. Tavas ilçesinde komşusunun uzattığı mısırı almak için eğilen 18 günlük gelin, üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30.09.2022 17:04 - Son Güncelleme: 30.09.2022 17:04
18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

Denizli'de 18 günlük gelin duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

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18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

Olay, dün öğle saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede doğup büyüyen 25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlenerek Denizli il merkezine yerleşti.

18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

Düğünün ardından akraba gezmesi için eşiyle birlikte mahalleye gelen İlkinci, sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, 18 günlük gelinin üzerine devrildi.

18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

Pınar İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci'yi kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kanlar içinde kalan Pınar İlkinci'yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiçeği burnunda gelin İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

18 günlük gelinin acı sonu! Duvarın altında kaldı

Akraba gezmesi için geldiği kırsal mahallede üzerine devrilen duvarın altında hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye 11 Eylül'de yapılan düğününde kayda alınmış mutluluk görüntüleri kaldı. Görüntü ve fotoğraflarda İlkinci ve eşi Ömer İlkinci'nin akrabalarıyla birlikte düğünde karşılık oynadığı anlar yer aldı.

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