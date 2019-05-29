Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...
HBO'nun mini dizi haline yayınlandığı ve 3 Haziran'da final yapacak olan Chernobly (Çernobil) dizisi bir anda dünyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda. 1986 yılında yılında yaşanan felaketi ve sonrasını anlatan dizi sonrası Çernobil faciası hakkında her detay merak ediliyor. Peki Çernobil neden patladı? Facia nasıl yaşandı? İşte dizisi ile çok konuşulan Çernobil hakkında her şey...
29.05.2019 15:29
- Son Güncelleme: 29.05.2019 15:48
HBO'nun mini dizi halinde yayınladığı dizi Chernobyl son haftaların enn çok konuşulanlarından biri haline geldi. Game of Thrones'u tahtından eden Chernobly dizisi sonrası, Çernobil nükleer felaketi hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Peki insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketi Çernobil nasıl yaşandı?
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