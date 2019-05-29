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Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

HBO'nun mini dizi haline yayınlandığı ve 3 Haziran'da final yapacak olan Chernobly (Çernobil) dizisi bir anda dünyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda. 1986 yılında yılında yaşanan felaketi ve sonrasını anlatan dizi sonrası Çernobil faciası hakkında her detay merak ediliyor. Peki Çernobil neden patladı? Facia nasıl yaşandı? İşte dizisi ile çok konuşulan Çernobil hakkında her şey...

29.05.2019 15:29 - Son Güncelleme: 29.05.2019 15:48
Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

HBO'nun mini dizi halinde yayınladığı dizi Chernobyl son haftaların enn çok konuşulanlarından biri haline geldi. Game of Thrones'u tahtından eden Chernobly dizisi sonrası, Çernobil nükleer felaketi hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Peki insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketi Çernobil nasıl yaşandı?

Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

ÇERNOBİL NEDEN PATLADI?

1986 yılında, 25 Nisan'ı, 26 Nisan'a bağlayan gece yarısı eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesi yapılan bir deneme neticesinde payladı.

Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

4. reaktör tesise eklenen son yapıydı ve diğer reaktörlerin aksine en son Sovyet teknolojisine ev sahipliği yapıyordu. Söz konusu deneme neticesinde reaktörün tamamı hasar gördü.

Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

PATLAMAYA NEDEN OLAN DENEME NEDEN YAPILDI?

Söz konusu denemenin yapıma amacı, jeneratör volanlarının enerjisinin acil durum soğutma pompalarını, dizel jeneratörleri devreye girene kadar istenen voltajda 25 saniye süreyle besleyip beslemeyeceğini anlamaktı.

Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

ÇERNOBİL'İN ETKİLERİ NELERDİR?

26 Nisan 1986'da Çernobil santralinde meydana gelen patlamada, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 400 kat fazla radyasyon atmosfere yayılmıştı.

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