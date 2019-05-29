Çernobil felaketi nasıl yaşandı? Dizisi sonrası facia hakkında tüm merak edilenler...

HBO'nun mini dizi halinde yayınladığı dizi Chernobyl son haftaların enn çok konuşulanlarından biri haline geldi. Game of Thrones'u tahtından eden Chernobly dizisi sonrası, Çernobil nükleer felaketi hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Peki insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketi Çernobil nasıl yaşandı?