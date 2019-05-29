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Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmed'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

29.05.2019 13:03 - Son Güncelleme: 29.05.2019 13:08
Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Fatih Sultan Mehmet

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