Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...
Osmanlı tokadını hemen herkes mutlak duymuştur. Hala dilimizde de kullanılan ve bir nevi tehdit aracı olarak da bilinen Osmanlı tokadı tanımı nereden geliyor biliyor musunuz? 'Osmanlı Tokadı' isminin ne zaman verildiği muamma olsa da, ortaya çıkış hikayesi inanılmaz! Osmanlı hakkında ilginç bilgilerin yanı sıra, meşhur tokadın ortaya çıkışı ile ilgili bilgileri ve tarihi fotoğrafları sizin için derledik. İşte hem bilgilendiren, hem de şaşırtan bir hikaye...
27.11.2020 06:24
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Osmanlı kültüründe bir kavga esnasında karşı tarafa yumruk ile saldırmak hoş karşılanan bir hareket değildi ve yumrukla ilk saldıran kişi ayıplanırdı. Bu tıpkı yatağan kılıcı olanların dövüşlerde karşılarındakini aşağılamak için kılıcın kesmez yanı ile saldırmaları gibi, hoş karşılanmayan bir hareket kabul edilirdi.
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