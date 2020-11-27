Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

Bu nedenle Osmanlı tokadı ancak yeri ve zamanı geldiğinde, kavgadaki taraflarca bilinen kuralları ile kullanılırdı. Kavgada büyük olan karşısındakini sesi etraflıca duyulan şiddetli bir tokatla uyarır ve bu durum genellikle kavganın son bulması için yeterli olurdu.