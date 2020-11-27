Haberler Galeri Yaşam Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

Osmanlı tokadını hemen herkes mutlak duymuştur. Hala dilimizde de kullanılan ve bir nevi tehdit aracı olarak da bilinen Osmanlı tokadı tanımı nereden geliyor biliyor musunuz? 'Osmanlı Tokadı' isminin ne zaman verildiği muamma olsa da, ortaya çıkış hikayesi inanılmaz! Osmanlı hakkında ilginç bilgilerin yanı sıra, meşhur tokadın ortaya çıkışı ile ilgili bilgileri ve tarihi fotoğrafları sizin için derledik. İşte hem bilgilendiren, hem de şaşırtan bir hikaye...

27.11.2020 06:24 - Son Güncelleme:
Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

İsmiyle dünyaya nam salmış Osmanlı Tokadı'nı atmanın yeri, zamanı ve bir raconu vardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

Osmanlı kültüründe bir kavga esnasında karşı tarafa yumruk ile saldırmak hoş karşılanan bir hareket değildi ve yumrukla ilk saldıran kişi ayıplanırdı. Bu tıpkı yatağan kılıcı olanların dövüşlerde karşılarındakini aşağılamak için kılıcın kesmez yanı ile saldırmaları gibi, hoş karşılanmayan bir hareket kabul edilirdi.

Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

Bu nedenle Osmanlı tokadı ancak yeri ve zamanı geldiğinde, kavgadaki taraflarca bilinen kuralları ile kullanılırdı. Kavgada büyük olan karşısındakini sesi etraflıca duyulan şiddetli bir tokatla uyarır ve bu durum genellikle kavganın son bulması için yeterli olurdu.

Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

Osmanlı Ordusu'nda ise tokat, genellikle savaşlarda birebir ve yüzyüze yapılan mücadeleler esnasında sık sık yaşanan silahın elden düşmesi ya da kırılması durumunda kullanılırdı.

Avrupalıları korkutan Osmanlı tokadının hiç duyulmamış hikayesi! Kafatası patlatan tokat...

OSMANLI TOKADI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR ?

Osmanlı tokadı zannedildiği üzere her Osmanlı vatandaşının değil, yalnızca alanında uzman kişilerin uygulayabildiği bir tekniktir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği
Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği