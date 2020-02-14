Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: "Enkaz altında kalanlar olabilir"
Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz" dedi.
14.02.2020 16:06
- Son Güncelleme: 14.02.2020 16:14
ENKAZ ALTINDA KALAN OLABİLİR
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.
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