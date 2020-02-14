Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: "Enkaz altında kalanlar olabilir"

ENKAZ ALTINDA KALAN OLABİLİR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.