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Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: "Enkaz altında kalanlar olabilir"

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz" dedi.

14.02.2020 16:06 - Son Güncelleme: 14.02.2020 16:14
Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar olablir

Olay yerinden gelen son dakika haberine göre, saat 14.45 sıralarında Siyavuşpaşa Emek Caddesi Narlı Sokak'taki boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar olablir

Binanın 7 katlı olduğu öğrenilirken, binanın güçlendirme çalışmaları kapsamında bir ay önce boşaltıldığı belirtiliyor. Çökme nedeniyle binanın yanındaki bir diğer bina da zarar gördü.

Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar olablir

ENKAZ ALTINDA KALAN OLABİLİR
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar olablir

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor. Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Son dakika: Bahçelievler'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar olablir

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliğ'nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

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